У Києві двох чоловіків підозрюють у переналаштовуванні лічильників електроенергії та газу і занижуванні показань

У Києві викрили двох чоловіків, які за 2500-5000 доларів втручалися у роботу лічильників електроенергії та газу і переобладнували прилади таким чином, щоб вони фіксували значно менший обсяг спожитих ресурсів.

Про це повідомила Нацполіція Києва і Офіс генпрокурора.

Серед "клієнтів" послуги - підприємці та організації, зокрема і промислові, які завдяки таким махінаціям хотіли менше платити за комунальні послуги.

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Правоохоронці разом із підрозділами служби безпеки Нафтогазу, ТОВ "Газорозподільні мережі України" та ДТЕК встановили причетних осіб та припинили їхню діяльність.

З’ясувалося, що незаконну махінацію координував мешканець Львівщини, який уже притягався до кримінальної відповідальності за схожі оборудки. Чоловік раніше працював у газорозподільчій компанії, тож мав навички зняття й встановлення лічильників. Він приїжджав у будь-яке місто до замовника, знімав лічильник, а далі з ним працював його напарник. Після цього прилад встановлювали знову. Для мобільності та надання виїзних послуг він облаштував мінілабораторію у власній машині.

Інших спільників зловмисник знайшов у п'яти областях та столиці. Вони шукали клієнтів і займалися технічним обслуговуванням лічильників, пересиланням вимірювальних пристроїв та безпосереднім втручанням у їхню роботу. За кожним регіоном був закріплений свій "майстер". Вартість "правильного" налаштування одного лічильника приблизно складала 2400 доларів.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів у процесуальному порядку одразу після отримання ним грошей за послугу - 5 тисяч доларів.

Фото: Нацполіція

Поліцейські провели низку обшуків і вилучили електролічильники, газові лічильники, спеціалізовані брелки-пульти управління, спеціальні магніти та інше необхідне знаряддя для "переналаштування" пристроїв.

Наразі двом фігурантам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі буде надана правова оцінка іншим учасникам змови.

Фото: Нацполіція