В Одесі затримали підозрюваного в коригуванні ударів по місту

Ним виявився колишній військовослужбовець, який у 2005 році звільнився зі служби.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ймовірного агента ФСБ на Одещині. Ним виявився завербований ворогом колишній військовослужбовець, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився в місті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після початку повномасштабної війни чоловік вийшов на свого колишнього підлеглого, – російського військового, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади РФ, що воює на Покровському напрямку. Він, за інформацією слідства, запропонував йому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак по Одесі.

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"Ворожий комбат доповів ФСБ про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у «розробку». Після вербування агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких рашисти готували повітряні удари. Як з’ясувало розслідування, пріоритетними «цілями» ворога були підрозділи ППО, які захищають Одещину", – йдеться в повідомленні.

Також росіян цікавили координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема – з виробництва дронів.

Також під час розвідвилазок зрадник відстежував переміщення морських суден та графік їх заходу до Одеського порту.

Зловмисника викрили ще на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.