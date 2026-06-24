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Сили оборони ліквідували ще 1 260 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1 260 російських окупантів
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 260 російських окупантів. Загалом Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.06.26

  • особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб 
  • танків – 12 056 (+6) 
  • бойових броньованих машин – 24 816 (+4)
  • артилерійських систем – 44 664 (+60) 
  • РСЗВ – 1 889 (+2) 
  • засоби ППО – 1 440 (+3) 
  • літаків – 436 (+0) 
  • гелікоптерів – 353 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 369 888 (+1 873)
  • крилаті ракети – 4 787 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 111 257 (+430)
  • спеціальна техніка – 4 333 (+4).

Дані уточнюються. 

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