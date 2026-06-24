Сили оборони ліквідували ще 1 260 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових.

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Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 260 російських окупантів. Загалом Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.06.26

особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб

танків – 12 056 (+6)

бойових броньованих машин – 24 816 (+4)

артилерійських систем – 44 664 (+60)

РСЗВ – 1 889 (+2)

засоби ППО – 1 440 (+3)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 369 888 (+1 873)

крилаті ракети – 4 787 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 111 257 (+430)

спеціальна техніка – 4 333 (+4).

Дані уточнюються.