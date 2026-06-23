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Зеленський: Графік постачання ППО – ключовий графік для України

Українські дипломати несуть персональну відповідальність щодо такої співпраці з партнерами, наголосив глава держави.

Зеленський: Графік постачання ППО – ключовий графік для України
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Для України є ключовим графік постачання засобів ППО.

Про це у вечірньому відеозверненні 23 червня наголосив Володимир Зеленський.

«Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись», - заявив Зеленський.

Президент додав, що добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом із партнерами зброї для українських далекобійних санкцій. «Кожен день видно, що українська влучність працює», - зауважив Зеленський.

Він також сказав, що «уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися». Президент наголосив, що «потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього». 

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