​У Запоріжжі через російську атаку стався витік аміаку: хмару локалізували

Загрози для життя та здоров'я людей немає. Показники повітря перебувають у межах допустимих санітарних норм.

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У Запоріжжі через ранкову атаку російських безпілотників на об'єкті інфраструктури стався незначний витік речовини із запахом аміаку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники оперативно запобігли поширенню хмари та повністю локалізували її в радіусі 10 метрів.

"Жодної загрози для життя та здоров'я людей немає. Показники повітря перебувають у межах допустимих санітарних норм. На місці працювали фахівці ДСНС та Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вони здійсніли лабораторні заміри", - наголосили в ДСНС.

Як зазначив заступник генерального директора з питань профілактики хвороб Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олександр Мащак, при дослідженні вмісту аміаку в зоні житлової забудови перевищень не виявлено. Він запевнив, що ситуація під контролем.