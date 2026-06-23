Сили спецоперацій (ССО) заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал. Про це йдеться у їхньому дописі у Threads.

“Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?” – йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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“Залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Дякуємо воїнам ССО, і всім воїнам СОУ”, – написав він.

Згодом ССО опублікували відео.

"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території рф через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", – повідомили військові.

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Нагадаємо, два тижні тому стало відомо про знищення Чонгарського мосту. Водночас Андрій Коваленко тоді зазначив, що російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму.