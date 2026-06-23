Уночі СБС атакували понад 60 чутливих цілей в Криму: ракетоносії, логістику і ППО

У ніч на 23 червня Сили безпілотних систем атакували ворожі цілі на оперативній глибині в Криму та на іншій окупованій території. Українські дрони вдарили по понад 60 чутливих цілях, зокрема трьох ракетоносіях, чотирьох системах ППО, нафтобазі в Керчі, електропідстанції і газорозподільчій станції «Сімферополь».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він розповів, що серед уражених цілей:

три одиниці глибинних розвідувально-ударних БпЛА «Оріон», носії керованих авіабомб і малорозмірних крилатих ракет (Керч, удару завдав 1 ОЦ СБС)

нафтові резервуари на Керченській ТЕЦ (1 ОЦ СБС)

«Панцирь-С1» (Багерове, 1 ОЦ СБС)

РЛС «Небо-У» (Керч, 1 ОЦ СБС)

зенітна установка ЗУ-23-2 (Курортне, 1 ОЦ СБС)

електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська» (Кар’єрне, 427 ОБр СБС «Рарог», 413 оп СБС «Рейд»)

полігон пілотів БпЛА « Дзержинськ» (Дебальцеве, Донецька область, 20 Обр СБС «К-2»)

цистерна з ПП (Горлівка, Донецька область, 20 ОБр СБС «К-2»)

логістичний транспорт (Приазовське, Запорізька область, 412 ОБр Nemesis)

логістичний транспорт ворога (Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, загін «13» 414 ОБр «Птахи Мадяра», 20 ОБр «К-2», 412 ОБр Nemesis, 1 ОЦ СБС).

Контекст

У попередні дні Сили оборони України наростили удари по окупованому Криму. Ворог зіткнувся з перебоями в забезпеченні паливом. Кримський міст регулярно перекривають, тож люди, що незаконно заїхали в Крим через російську територію, не можуть виїхати під час атак.

Окупаційна влада вже заборонила відпочинок із дітьми, а нині в частині Криму зникло світло.