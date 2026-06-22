Естонія отримала перший комплекс ППО IRIS-T

Естонія отримала перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLM – сучасну систему середньої дальності, яка вже довела свою ефективність під час бойових дій в Україні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
Постачання відбулося на авіабазі Емарі, де підрозділ протиповітряної оборони ВПС Естонії отримав нову систему.
IRIS-T SLM була закуплена через Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у німецької компанії Diehl Defence.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що отримання системи є важливим кроком у розвитку національної протиповітряної оборони.
"Це важливий день для Сил оборони та ВПС Естонії. Ми лише починаємо розбудову нашої ППО, і хоча підготовка операторів та розгортання системи потребуватиме часу, це значний якісний стрибок у наших можливостях", – заявив він.
За його словами, головною перевагою комплексу є здатність уражати цілі на великих висотах, що ускладнює можливість противника обходити систему оборони.
IRIS-T SLM призначена для захисту від літаків, гелікоптерів та крилатих ракет на відстані до приблизно 40 км і висоті до 20 км. Система є мобільною, що дозволяє швидко змінювати позиції та реагувати на загрози.
У Міноборони Естонії наголошують, що війна Росії проти України продемонструвала ключову роль сучасної протиповітряної оборони у захисті критичної інфраструктури та цивільного населення.
Загалом у межах контракту Естонія отримає три вогневі підрозділи IRIS-T SLM, перший з яких уже надійшов, а решта очікуються наступного року.
- Німеччина передала Україні одну систему ППО IRIS-T, ракети і буде ще чимала кількість ракет класу «повітря-повітря» та іншої допомоги.