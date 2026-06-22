Естонія отримала перший комплекс ППО IRIS-T

Естонія отримала перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLM – сучасну систему середньої дальності, яка вже довела свою ефективність під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Постачання відбулося на авіабазі Емарі, де підрозділ протиповітряної оборони ВПС Естонії отримав нову систему.

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IRIS-T SLM була закуплена через Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у німецької компанії Diehl Defence.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що отримання системи є важливим кроком у розвитку національної протиповітряної оборони.

"Це важливий день для Сил оборони та ВПС Естонії. Ми лише починаємо розбудову нашої ППО, і хоча підготовка операторів та розгортання системи потребуватиме часу, це значний якісний стрибок у наших можливостях", – заявив він.

За його словами, головною перевагою комплексу є здатність уражати цілі на великих висотах, що ускладнює можливість противника обходити систему оборони.

IRIS-T SLM призначена для захисту від літаків, гелікоптерів та крилатих ракет на відстані до приблизно 40 км і висоті до 20 км. Система є мобільною, що дозволяє швидко змінювати позиції та реагувати на загрози.

У Міноборони Естонії наголошують, що війна Росії проти України продемонструвала ключову роль сучасної протиповітряної оборони у захисті критичної інфраструктури та цивільного населення.

Загалом у межах контракту Естонія отримає три вогневі підрозділи IRIS-T SLM, перший з яких уже надійшов, а решта очікуються наступного року.