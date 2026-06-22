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Росіяни масово стягують "Панцирі" до Московського НПЗ після ударів українських дронів

Кількість "Панцирів" на квадратний метр навколо Московського НПЗ за 15 км від Кремля вражає.

Росіяни масово стягують "Панцирі" до Московського НПЗ після ударів українських дронів
Фото: Exilenova+

Росія посилює протиповітряну оборону навколо Московського НПЗ після серії успішних атак українських безпілотників, пише Defense Express.

За даними джерел, для захисту російські військові розмістили навколо Московського НПЗ одразу кілька ЗРГК "Панцир". Зокрема, повідомляється про щонайменше три установки різних модифікацій, які розташували в радіусі близько 300 метрів одна від одної.

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Комплекси, за даними аналітиків, встановлено на підвищених позиціях – зокрема на естакадах з’їзду з Московської кільцевої автодороги (МКАД), менш ніж за кілометр від території підприємства. 

Загалом у безпосередній близькості до заводу може бути розгорнуто щонайменше чотири системи "Панцир", однак не виключається наявність додаткових установок, які не потрапили на відео.

Експерти зазначають, що перекидання систем ППО до Московського НПЗ може свідчити про зняття частини комплексів з інших напрямків. Це, у свою чергу, потенційно послаблює захист інших стратегічних об’єктів на території Росії.

Розташування &quot;нових&quot; ЗРГК &quot;Панцирь&quot; та того що стоїть на башті вже певний час, поряд з Московським НПЗ
Фото: Exilenova +
Розташування "нових" ЗРГК "Панцирь" та того що стоїть на башті вже певний час, поряд з Московським НПЗ

Концентрація ППО навколо критичної інфраструктури свідчить про зростання вразливості російських тилових об’єктів до атак безпілотних систем.

Розташування &quot;нових&quot; ЗРГК &quot;Панцирь&quot; та того що стоїть на башті вже певний час, поряд з Московським НПЗ
Фото: Exilenova+
Розташування "нових" ЗРГК "Панцирь" та того що стоїть на башті вже певний час, поряд з Московським НПЗ

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