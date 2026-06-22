Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та заклад культури, дошкільний навчальний заклад.

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Упродовж дня, 22 червня, російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням різних видів озброєння.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 22 червня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, атакувала дронами різного типу.

Станом на 17:30 відомо про п'ятьох поранених унаслідок російських обстрілів.

Чотири людини у Херсоні та один чоловік у селі Молодецьке отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів. Серед постраждалих – посадовець адміністрації області.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та заклад культури, дошкільний навчальний заклад, складське приміщення, вантажівка та легковий автотранспорт.