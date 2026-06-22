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​У Києві експоліцейського судитимуть за вимагання $25 тисяч у підприємця

Обвинувальний акт скеровано до суду.

​У Києві експоліцейського судитимуть за вимагання $25 тисяч у підприємця
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця та його спільника, які вимагали у підприємця 25 тисяч доларів. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР

"Колишній правоохоронець знав про розслідування кримінального провадження щодо незаконного виготовлення алкогольної продукції та вирішив використати цю ситуацію для власного збагачення. Він вимагав від одного з фігурантів справи 25 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на перебіг досудового розслідування та не створювати перешкод для його діяльності. Крім того, надалі він розраховував отримувати від підприємця ще по 10 тисяч гривень щомісяця", - йдеться в повідомленні.

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Експоліцейський залучив до протиправної діяльності знайомого, який організував зустріч із підприємцем та отримав від нього гроші. Передача 25 тисяч доларів відбулася на одній із автозаправних станцій у Києві.

Фото: ДБР

Фігурантів обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна. 

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