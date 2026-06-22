Військовослужбовці дивізіону "Посіпаки" 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади Національної гвардії України "Хортиця" вперше знищили в небі над Запоріжжям російські безпілотники "Черника".
Про це повідомляє defence-tech компанія "Генерал Черешня".
Для ураження цілі українські військові застосували дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR", який раніше зарекомендував себе як ефективний засіб боротьби з повітряними загрозами різного типу.
"Черника" - літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ. Бойова частина - від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій.
"Дешева, малорозмірна, складна для традиційної ППО. Саме на такі платформи масового виробництва Росія зараз і робить ставку. «Генерал Черешня AIR» адаптується швидше", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що в березні українська дронова компанія "Генерал черешня" створює стратегічне спільне підприємство з американським виробником тактичних рішень Wilcox.