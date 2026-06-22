"Черника" - літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ.

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Військовослужбовці дивізіону "Посіпаки" 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади Національної гвардії України "Хортиця" вперше знищили в небі над Запоріжжям російські безпілотники "Черника".

Про це повідомляє defence-tech компанія "Генерал Черешня".

Для ураження цілі українські військові застосували дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR", який раніше зарекомендував себе як ефективний засіб боротьби з повітряними загрозами різного типу.

"Черника" - літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ. Бойова частина - від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій.

"Дешева, малорозмірна, складна для традиційної ППО. Саме на такі платформи масового виробництва Росія зараз і робить ставку. «Генерал Черешня AIR» адаптується швидше", - йдеться в повідомленні.