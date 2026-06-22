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СБУ повідомила про викриття ще семи проросійських інтернет-агітаторів в Україні

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ повідомила про викриття ще семи проросійських інтернет-агітаторів в Україні
Один із затриманих
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що викрила ще сімох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Ці люди виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини росіян.

Про це пише пресслужба СБУ.

У Києві затримали інкасатора охоронної компанії, який у телеграм-каналах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. Крім цього, під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації, а потім «зливав» це у месенджер із закликами до зриву мобілізації.

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У Сумах підозру отримав адміністратор телеграм-каналу, який вихваляв бойовиків збройних угруповань РФ за регулярні обстріли обласного центру. Крім цього, блогер закликав росіян вдарити по Україні ядерною ракетою «Сармат».

У Дніпрі викрили учасницю підпільного осередку фейкового «народовладдя». За матеріалами справи, жінка закликала до державного перевороту в Україні та заперечувала воєнні злочини РФ, зокрема масовані обстріли українських міст. Задокументували,  як вона публікувала ворожий контент на власних сторінках у Фейсбуку та ТікТоку із загальною аудиторією майже 8 тисяч користувачів.

Також затримали мешканця Кривого Рогу, який у чатах телеграм-каналів закликав РФ атакувати Київ ядерною зброєю.

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ та ДБР викрили мобілізованого, який у розмовах з колегами по службі заперечував факт повномасштабної агресії РФ проти України. Як розповіли свідки, він регулярно висловлювався на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів. Правоохоронці затримали його у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі.

У Житомирській області кіберфахівці СБУ викрили двох безробітних, які в чатах Телеграм-каналів вихваляли кремлівський режим та збройні угруповання РФ. 

Також задокументували, як один із них виправдовував воєнні злочини росіян у Бучі, а інший закликав до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності затриманих.

Наразі їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 1 ст. 161 (умисні дій, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

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