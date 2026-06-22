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Росіяни поскаржилися на атаку на завод у Воронежі

У регіоні оголошували ракетну небезпеку. 

Росіяни поскаржилися на атаку на завод у Воронежі
Дим у Воронежі
Фото: Astra

Сьогодні, 22 червня, жителі російського Воронежа поскаржилися на атаку. У регіоні оголошували ракетну небезпеку. 

Про це пише Astra.

Спочатку губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні, потім мешканці Воронежа повідомляли про начебто атаку на місто, і було видно стовп чорного диму. 

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Згодом почали писати про те, що у місті атаковано завод «Мікрон». За даними видання, атакований АТ «Воронезький завод напівпровідникових приладів-Сборка» (АТ «ВЗПП-Сборка»). Це поряд із «ВЗПП-Мікрон».

Дим над Воронежем
Фото: Astra
Дим над Воронежем

АТ "Воронезький завод напівпровідникових приладів - Сборка» (АТ "ВЗПП-С") - російське підприємство мікроелектронної промисловості, що спеціалізується на розробці та виробництві дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів.

«ВЗПП-Мікрон» - це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми. Підприємство входить до складу групи компаній «Елемент», пов'язаної з Ростехом та АФК «Система».

Пишуть також, що Ленінський проспект Воронежа перекритий, а підприємство розташоване саме там. 

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