Росіяни поскаржилися на атаку на завод у Воронежі

Сьогодні, 22 червня, жителі російського Воронежа поскаржилися на атаку. У регіоні оголошували ракетну небезпеку.
Спочатку губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні, потім мешканці Воронежа повідомляли про начебто атаку на місто, і було видно стовп чорного диму.
Згодом почали писати про те, що у місті атаковано завод «Мікрон». За даними видання, атакований АТ «Воронезький завод напівпровідникових приладів-Сборка» (АТ «ВЗПП-Сборка»). Це поряд із «ВЗПП-Мікрон».
АТ "Воронезький завод напівпровідникових приладів - Сборка» (АТ "ВЗПП-С") - російське підприємство мікроелектронної промисловості, що спеціалізується на розробці та виробництві дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів.
«ВЗПП-Мікрон» - це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми. Підприємство входить до складу групи компаній «Елемент», пов'язаної з Ростехом та АФК «Система».
Пишуть також, що Ленінський проспект Воронежа перекритий, а підприємство розташоване саме там.