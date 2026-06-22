Уночі Росія атакувала балістичною ракетою та 88 дронами

У ніч на 22 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеної з території Криму та 88 ударними БпЛА. Дронами била з Криму і Донецька та російських напрямків Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Зафіксовано влучання ракети і 5 ударних БпЛА на шести локаціях, а також – падіння уламків на дев'яти локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – розповіли захисники.

Атака триває, в повітряному просторі залишаються декілька безпілотників.

Фото: Повітряні сили Відбиття атаки в ніч на 22 червня