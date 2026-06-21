У ВМС ЗСУ попередили, що туристів у Криму цьогоріч буде менше

На півострові – паливна блокада і серйозні проблеми з логістикою.

Російські нелегальні туристи, які попри статус зони бойових дій вирішать приїхати на відпочинок до тимчасово окупованого Криму, стикнуться із серйозними логістичними проблемами та паливною блокадою.

Про це в етері телемаратону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи ситуацію на півострові.

За словами речника ВМС, регулярне перекриття Кримського мосту під час будь-якої повітряної тривоги вже стало для окупантів «нормальною практикою». Це призводить до постійних заторів, які тривають по 8–10 годин. Ситуацію ускладнює і жорсткий перепускний режим.

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«На цей режим скаржаться навіть самі російські нелегальні туристи. Вони кажуть, що процедура перевірки там офіційно не легша, ніж під час перетину справжнього державного кордону», — зазначив Плетенчук.

Речник припускає, що цього року потік відпочивальників з РФ суттєво зменшиться. Ба більше - ситуація з виїздом із півострова може стати критичною.

«Заїхати в Крим, може, ще якимось чином буде можна, а от із тим, щоб його покинути, вже, ймовірніше за все, виникнуть великі складнощі», — попередив Плетенчук.

Окрім проблем із мостом, на півострові спалахнула гостра паливна криза. Коментуючи рішення окупаційного гауляйтера Сергія Аксьонова повністю зупинити продаж бензину та дизелю для цивільних на АЗС, Плетенчук наголосив, що загарбники завели Крим у глухий кут.