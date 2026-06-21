Поліцейські Прикарпаття затримали водія, який у стані сп’яніння в’їхав у літній майданчик автозаправної станції. В результаті постраждали шестеро людей: троє відвідувачів автозаправної станції, які перебували на літньому майданчику, а також водій та троє пасажирів автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.

Аварія сталася ввечері 20 червня у селищі Кути Косівського району. Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B6, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався вулицею Лесі Українки у напрямку міста Вижниця. На заокругленій ділянці дороги керманич не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у літній майданчик автозаправної станції, де перебували люди.

Унаслідок наїзду травмовано трьох осіб, які відпочивали за столиком на території АЗС: 18-річну та 17-річну дівчат, а також 21-річного чоловіка. Потерпілих госпіталізовано до лікувального закладу.

Також травми отримали водій автомобіля та троє його пасажирів — 17-річна та 22-річна дівчата, а також 20-річний чоловік. Усіх потерпілих доставлено до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Водія слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини аварії.