З початку червня зафіксовано 64 надзвичайні події під час купання.

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Упродовж останнього тижня в Україні на водоймах загинули 14 людей, серед них одна дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

Загалом із початку червня зафіксовано 64 надзвичайні події під час купання, які призвели до загибелі 53 громадян, зокрема дев’яти дітей.

У ДСНС наголошують, що кількість трагічних випадків на воді продовжує зростати.

"Статистика загибелі громадян на водних об’єктах країни під час літнього сезону продовжує стрімко зростати… Головною причиною таких випадків зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Дорослі мають виявляти максимальну пильність і в жодному разі не залишати дітей без нагляду поблизу річок та озер", – йдеться в повідомленні.