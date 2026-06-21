"Діяти потрібно зараз, а не потім": Сибіга закликав світ посилити тиск на Росію

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів негайнопосилити тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну проти України.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X.

"Правильна стратегія, щоб змусити Путіна припинити війну, – перекрити йому кисень у військовому, економічному, політичному та технологічному вимірах", – наголосив міністр.

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Він зазначив, що Україна вже виконує свою частину роботи, зокрема шляхом завдання ударів по військових цілях противника та порушення логістики російських окупаційних сил.

Сибіга закликав союзників активізувати дії в усіх сферах та посилити санкційний і політичний тиск на Москву.

"Ми закликаємо наших союзників посилити тиск на Росію в усіх сферах. Задушіть російську воєнну машину, позбавте її фінансових ресурсів і не залишайте Путіну жодних ілюзій щодо того, що він може досягти будь-яких цілей на полі бою", – заявив очільник МЗС.

За його словами, критична маса таких кроків здатна суттєво вплинути на перебіг війни та змусити Кремль відмовитися від продовження агресії.

"Разом ми можемо залишити путінський режим без кисню й не залишити йому іншого вибору, окрім як припинити війну. Але діяти потрібно зараз, а не потім", – підсумував Сибіга.