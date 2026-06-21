Зеленський у понеділок оголосить, чи братиме участь у Конференції з відбудови України в Гданську, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прогнозує, що президент Володимир Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в Конференції з відбудови України URC-2026.

Про це Сибіга сказав в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"В понеділок, я думаю, що ми будемо доповідати знову ж таки президенту України щодо готовності до цієї конференції, щодо наслідків тих чи інших рішень і щодо модальності її проведення. І за результатами цього президент ухвалить це рішення", – сказав Сибіга.

Україна та Польща у квітні розпочали підготовку до проведення щорічної міжнародної конференції з відновлення Ukraine Recovery Conference. Проведення Конференції заплановане на 25-26 червня у Гданську.