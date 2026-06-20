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Зеленський: Ми знаємо про 4 ретранслятори в Білорусі, які коригують атаки РФ. Білорусь має час, щоб їх демонтувати

Глава держави зауважив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Напередодні Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів у Білорусі. 

Зеленський: Ми знаємо про 4 ретранслятори в Білорусі, які коригують атаки РФ. Білорусь має час, щоб їх демонтувати
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

У вечірньому зверненні 20 червня президент Володимир Зеленський закликав Білорусь демонтувати 4 ретранслятори, які допомагають коригувати російські атаки по України. 

«Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах», — сказав президент.

Він наголосив, що Білорусь має час демонтувати це обладнання.

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Також Зеленський заявив, що Україна знає про білоруські заводи, які працюють на Росію та її війну проти України. Йдеться, зокрема, про підприємства, які постачають компоненти для російської зброї — бронетехніки та ракетних систем, а також пальне.

За словами президента, лише за січень–травень постачання бензину з Білорусі до Росії зросло в 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а дизеля — утричі.

«Це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі», — заявив Зеленський.

Президент додав, що така допомога дозволяє Росії адаптуватися до тиску і не наближає мир. На його думку, Білорусь має на практиці показати, що вона справді проти війни.

«Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен», — підсумував Зеленський.

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