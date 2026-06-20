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Ворог сьогодні поранив 9 мешканців Дніпропетровщини

Понад 40 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та ракетою.

Ворог сьогодні поранив 9 мешканців Дніпропетровщини
Фото: Вікіпедія

Ворог сьогодні поранив 9 мешканців Дніпропетровщини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. 

У Губиниській громаді Самарівського району горіла адмінбудівля. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждали четверо людей. Чоловік 51 року та жінки 36 і 65 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мозолевська і Покровська громади. Зайнялися поле з пшеницею та автівки. Понівечені підприємство, триповерхівка, аптека, кіоск. Постраждали п'ятеро людей. 

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджені мікроавтобус та інфраструктура.

Атакували росіяни і Павлоград та Миколаївську громаду Синельниківського району.

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