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Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі

Компанія цього тижня втратила вже чотири автомобілі через російські обстріли.

Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі
Фото: Укрпошта

Укрпошта тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. 

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Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено.

“Найголовніше – ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги співробітники перебували в укритті”, – повідомили у Мінрозвитку.

Це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

“Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту”, – зазначали в уряді.

Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді.

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