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На Миколаївщині внаслідок атаки російського БпЛА поранено двох чоловіків

Пошкоджено будівлю пекарні та три автомобілі.

На Миколаївщині внаслідок атаки російського БпЛА поранено двох чоловіків
Фото: ДСНС України

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок російської атаки поранено двох цивільних

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу "Молнія" по селищу Парутине.

Унаслідок атаки поранення отримали чоловіки віком 40 та 45 років. Один із постраждалих був госпіталізований.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пекарні та три автомобілі.

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