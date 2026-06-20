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У Рівному внаслідок пожежі загинула дитина, ще троє госпіталізовані

Рятувальники одночасно проводили гасіння пожежі та евакуацію мешканців будинку.

У Рівному внаслідок пожежі загинула дитина, ще троє госпіталізовані
у Рівному внаслідок пожежі загинула дитина
Фото: ДСНС у Рівненській області

У Рівному внаслідок пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку загинув 15-річний підліток. Ще троє дітей були госпіталізовані.

Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області.

Пожежа сталася 20 червня близько 08:50 в однокімнатній квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Кулика і Гудачека.

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Фото: ДСНС у Рівненській області

Під час проведення розвідки рятувальники виявили у квартирі тіло хлопця 2015 року народження.

Крім того, до лікарні у стані середньої важкості госпіталізували трьох дітей 2018, 2013 та 2026 років народження. Медики діагностували у них токсичну дію оксиду вуглецю.

Фото: ДСНС у Рівненській області

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив квартиру та три балкони. Через сильне задимлення рятувальники одночасно проводили гасіння пожежі та евакуацію мешканців будинку.

За допомогою автодрабини із сусідньої квартири вдалося врятувати двох жінок. Загалом під час ліквідації надзвичайної події рятувальники врятували п’ятьох людей та евакуювали ще 20 мешканців багатоповерхівки.

На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим та їхнім родинам.

Пожежу ліквідовано. Причини займання та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

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