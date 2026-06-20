У червні на Херсонщині виявили 29 осіб, які працювали на ворога

Серед підозрюваних є підсанкційний сенатор держдуми Росії, працівники окупаційних адміністрацій і "суддя" незаконного суду.

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Прокурори повідомили у червні підозру ще 29 осіб у Херсонській області, які працювали на ворога, повідомили в Офісі генпрокурора.

Вони коригували вогонь, працювали в окупаційних органах влади, псевдосудовій та пенітенціарній системах, займалися пропагандою, впливали на молодь та впроваджували освітні стандарти РФ.

Серед підозрюваних є підсанкційний сенатор держдуми Росії, який вів пропаганду та виправдовував агресію, а також четверо жителів Херсонщини, що поширювали проросійський контент у соцмережах.

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Окремо викрито організатора так званого “руху перших”, який залучав молодь до пропагандистської діяльності, та місцевого жителя, який передавав ворогу дані про ЗСУ.

Ще 12 осіб обійняли посади в окупаційних адміністраціях, фактично забезпечуючи роботу незаконного режиму. П’ятьом інкриміновано участь в організації псевдореферендуму – з агітацією та примусом під дулом російських автоматів.

Також повідомлено про підозру “судді” незаконного “Херсонського обласного суду”, учаснику окупаційної пенітенціарної системи, бойовику незаконного формування та особі, яка воює проти України у складі армії Росії.

Окремо підозру отримали: керівник окупаційного закладу освіти, який впроваджував російські програми, та підприємець, що виконував підряди для незаконних правоохоронних органів, зокрема ремонтував так звану “прокуратуру”.

Дії кваліфіковано за ст. 111, 111-1, 111-2, 114-2, 436-2 КК України. Відповідальність за злочини проти основ нацбезпеки України – неминуча, скільки б часу не знадобилося для встановлення справедливості.