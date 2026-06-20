Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією

Уночі 20 червня росіяни понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Самарівському районі росіяни поцілили по Губиниській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громада. Пошкоджена інфраструктура.
У Криворізькому районі окупанти завдали удару по Апостолівській громаді. Також пошкоджень зазнала інфраструктура.
- У Павлограді Дніпропетровської області Росія вбила 8-річну дівчинку. Ворог завдав удару вранці. Ще троє людей поранені.