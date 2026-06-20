Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією

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Уночі 20 червня росіяни понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Самарівському районі росіяни поцілили по Губиниській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громада. Пошкоджена інфраструктура.

У Криворізькому районі окупанти завдали удару по Апостолівській громаді. Також пошкоджень зазнала інфраструктура.