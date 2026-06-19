Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, ексклюзивне інтерв’ю голови НСЗУ, LB.ua в Білому списку медіа. Яким запам’ятається 1577-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 червня на фронті від початку доби відбулося 131 бойове зіткнення.

Найбільше боїв відбулось на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 червня – в новині.

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Щонайменше одна людина загинула і три поранені внаслідок ударів по Краматорську, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, сьогодні в обід росіяни двічі атакували місто, влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика.

Поранені отримують необхідну медичну допомогу, двоє з них у важкому стані.

Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі.

Щонайменше 10 людей поранені.

Володимир Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів у Білорусі.

Президент України на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві заявив, що скептично ставиться до слів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання втягувати країну у війну проти України.

За його словами, на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретрансляційні системи, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території.

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Зеленський закликав їх демонтувати, заявивши, що в іншому випадку Україна може зробити це самостійно.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, пише RMF24.

Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Польський лідер запевнив, що його крок «не спрямований проти українського народу» і «не означає зміни стратегічного напрямку безпекової політики Польщі». Позиція Варшави щодо підтримки України у її війні проти російської агресії залишається незмінною.

НСЗУ співпрацює з правоохоронними органами, розповіла в розмові з LB.ua голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

“Немає серед випадків обшуків, які тоді прозвучали, вирваних з контексту або незрозумілих надавачів, для яких це була несвідома помилка – принаймні з того, що мені відомо”, – сказала голова НСЗУ.

Приклади та подробиці – в новині.

Видання LB.ua пройшло двоетапний глибинний моніторинг Інституту масової інформації та потрапило у список прозорих і відповідальних медіа України у першому півріччі 2026 року.

Загалом у Білому списку є 18 загальнонаціональних онлайн-медіа, серед яких – «Суспільне Новини», «Еспресо», «Бабель», «Радіо Свобода», hromadske, «Українська правда», NV, «Тексти», «Укрінформ», «Ґрати», «Громадське радіо», «Український тиждень», ZN,UA, «Рубрика», «Слово і Діло», «Новинарня» і Frontliner.

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Оцінка медіа охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів, додали в ІМІ.

Більше інформації – в новині.

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