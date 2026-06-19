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Сили безпілотних систем уразили газосховище, ППО та логістику окупантів у Криму

Уражено Глібівське підземне сховище газу на півострові Тарханкут у т.о. Криму.

Сили безпілотних систем уразили газосховище, ППО та логістику окупантів у Криму
Фото: скріншот з відео

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по важливих військових та логістичних об’єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму, на ТОТ Запорізької, Донецької та Луганської областей. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Серед ключових цілей опинилося Глібівське підземне сховище газу на півострові Тарханкут. За словами Бровді, удари були завдані як по самому сховищу поблизу села Дозорне, так і по дослідницькому центру біля населеного пункту Внукове.

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Глібівське ПСГ є важливим об'єктом енергетичної інфраструктури окупованого Криму, оскільки забезпечує регулювання сезонного та добового споживання газу на півострові й підтримує тиск у газотранспортній системі.

Окрім цього, СБС уразили тепловоз у Роздольному, радіолокаційну станцію П-18 «Терек» у Запорізькій області, наземну радіолокаційну станцію «Репейнік» у Криму, а також два багатоцільові тягачі МТ-ЛБ із зенітними установками ЗУ-23 у Луганській області.

Також під ударами опинилися паливозаправники та цистерна з паливно-мастильними матеріалами на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Серед інших уражених об’єктів – командно-спостережний пункт одного з підрозділів 656-го мотострілецького полку РФ у районі Великої Новосілки та транспортна логістика російських військ на кількох напрямках.

До виконання операцій були залучені підрозділи 412-ї та 414-ї бригад Сил безпілотних систем, 20-ї окремої бригади СБС «К-2», 1-го окремого центру СБС, а також угруповання безпілотних систем «Фенікс» ДПСУ.

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