Радбез ООН збереться на засідання через масовану атаку Росії по Україні

Увечері 22 червня на запит України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН через нещодавню масовану атаку Росії проти України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, українська сторона очікує, що члени Ради Безпеки «надішлють чіткий сигнал: Росія має усвідомити, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не підуть на компроміс щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права».
«Такі атаки залишають рани далеко за межами поля бою – вони забирають людські життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка зберігає пам’ять та ідентичність нації», – заявив Сибіга.
- Під час чергової масованої атаки Росії в ніч на понеділок 15 червня загинули 11 українців, ще понад пів сотні були поранені.
- Через обстріл постраждала Києво-Печерська лавра - сюди влучив російський "шахед". В результаті сталася пожежа.
- Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.
- Україна ініціювала необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.
- У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, однак не вказала хто здійснив обстріл.
- Більше про деталі російського терору Лаври у матеріалі LB.ua "Атака на Києво-Печерську лавру: як горів Успенський собор і що вдалося врятувати".