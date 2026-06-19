Радбез ООН збереться на засідання через масовану атаку Росії по Україні

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Увечері 22 червня на запит України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН через нещодавню масовану атаку Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, українська сторона очікує, що члени Ради Безпеки «надішлють чіткий сигнал: Росія має усвідомити, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не підуть на компроміс щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права».

«Такі атаки залишають рани далеко за межами поля бою – вони забирають людські життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка зберігає пам’ять та ідентичність нації», – заявив Сибіга.