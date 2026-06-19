Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
ГоловнаСуспільствоВійна

Радбез ООН збереться на засідання через масовану атаку Росії по Україні

Сибіга очікує, що члени Ради Безпеки «надішлють чіткий сигнал» РФ.

Радбез ООН збереться на засідання через масовану атаку Росії по Україні
засідання Радбезу ООН
Фото: EPA/UPG

Увечері 22 червня на запит України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН через нещодавню масовану атаку Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, українська сторона очікує, що члени Ради Безпеки «надішлють чіткий сигнал: Росія має усвідомити, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не підуть на компроміс щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права». 

«Такі атаки залишають рани далеко за межами поля бою – вони забирають людські життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка зберігає пам’ять та ідентичність нації», – заявив Сибіга.

  • Під час чергової масованої атаки Росії в ніч на понеділок 15 червня загинули 11 українців, ще понад пів сотні були поранені.
  • Через обстріл постраждала Києво-Печерська лавра - сюди влучив російський "шахед". В результаті сталася пожежа. 
  • Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.
  • Україна ініціювала необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.
  • У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, однак не вказала хто здійснив обстріл.
  • Більше про деталі російського терору Лаври у матеріалі LB.ua "Атака на Києво-Печерську лавру: як горів Успенський собор і що вдалося врятувати".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies