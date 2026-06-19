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Унаслідок російських атак на Херсонщині постраждали 16 цивільних

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Унаслідок російських атак на Херсонщині постраждали 16 цивільних

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранень зазнали 16 цивільних. Ворог бив по населених пунктах з різних видів озброєння.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 19 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей.

Так, вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми. 

Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей. 

Та від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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