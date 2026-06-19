Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України

Удари фіксувалися по об’єктах генерації, включно з розподіленою енергетикою.

Міненерго: з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури України
Фото: Укренерго

Росія з початку повномасштабного вторгнення завдала понад 6 тисяч ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. 

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час інвестиційної конференції Concorde Capital у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, атаки фіксувалися по різних елементах енергосистеми, зокрема по об’єктах генерації, включно з розподіленою енергетикою.

"З початку війни було здійснено більше 6 тис. ударів по об’єктах енергетики", – зазначив Некрасов.

Він наголосив, що в умовах системних атак одним із ключових завдань є розвиток власної генерації в регіонах, здатність швидко відновлювати енергопостачання під час масових відключень, а також впровадження технологій Smart Grid для підвищення стійкості енергосистеми.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies