Міненерго: з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України

Удари фіксувалися по об’єктах генерації, включно з розподіленою енергетикою.

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Росія з початку повномасштабного вторгнення завдала понад 6 тисяч ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час інвестиційної конференції Concorde Capital у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, атаки фіксувалися по різних елементах енергосистеми, зокрема по об’єктах генерації, включно з розподіленою енергетикою.

"З початку війни було здійснено більше 6 тис. ударів по об’єктах енергетики", – зазначив Некрасов.

Він наголосив, що в умовах системних атак одним із ключових завдань є розвиток власної генерації в регіонах, здатність швидко відновлювати енергопостачання під час масових відключень, а також впровадження технологій Smart Grid для підвищення стійкості енергосистеми.