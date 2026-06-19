Окупанти вбили ударом по Павлограду 8-річну дитину

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У Павлограді Дніпропетровської області Росія вбила 8-річну дівчинку. Ворог завдав удару вранці.

Ще одна людина, жінка 49 років, отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

"Поранену 49-річну жінку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", – сказав він.

Удар спричинив загоряння двох приватних осель. Одна з них зруйнована.

Крім Павлограду, ворог атакував артилерією і дронами Нікопольський і Синельниківський райони.

Під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль. У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.