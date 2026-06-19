Росіяни атакували з дрона Інгулець на Херсонщині

Опівдні російські загарбники атакували з дрона Інгулець Дарʼївської громади Херсонської області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Через ворожий удар 38-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала постраждалому меддопомогу на місці.
- У Херсонській області за минулу добу росіяни вбили одну людину і поранили 9. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.