Росіяни атакували з дрона Інгулець на Херсонщині

Через ворожий удар 38-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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