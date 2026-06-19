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Адвоката підозрюють у вимаганні хабаря від дружини підозрюваного в організації “ухилянтської” схеми

Юрист обіцяв за 80 тисяч доларів вплинути на суддів та змінити запобіжний захід.

Адвоката підозрюють у вимаганні хабаря від дружини підозрюваного в організації “ухилянтської” схеми
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Співробітники СБУ та ДБР викрили на хабарях адвоката Ради адвокатів Чернігівської області, який вимагав 80 тисяч доларів від дружини підозрюваного в організації “ухилянтської” схеми.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За цю суму юрист обіцяв їй вплинути на суддів та змінити запобіжний захід для її чоловіка, який на той момент утримувався під вартою.

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Після цього адвокат гарантував дружині фігуранта “вирішити питання” щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Співробітники СБУ задокументували одержання правником “авансу” і затримали “на гарячому” під час передачі йому основної частини неправомірної вигоди.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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