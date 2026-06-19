Таким чином зловмисники допомагали ухилятися від мобілізації та безперешкодно проходити перевірки військово-облікових документів.

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Вартість користування застосунком залежала від терміну доступу та становила до 5000 грн

Національна поліція затримала групу розробників фейкового застосунку “Резерв+”, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Фігуранти продавали доступ до застосунку, який імітував інтерфейс оригіналу, але містив підроблені дані військовозобов’язаних.

Таким чином зловмисники допомагали ухилятися від мобілізації та безперешкодно проходити перевірки військово-облікових документів. За попередніми даними, кількість користувачів додатку перевищує 4 000 осіб.

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Як встановили правоохоронці, зловмисники, маючи знання у сфері IT, розробили копію державного застосунку, а також створили бота в одному з месенджерів. За його допомогою вони вносили до фейкової програми дані про військово-обліковий статус чоловіків.

Вартість користування застосунком залежала від терміну доступу та становила від 1200 до 5000 грн. Оплату зловмисники приймали на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці дропів.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Унаслідок вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки та документи, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності.

За перешкоджання законній діяльності ЗСУ затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.