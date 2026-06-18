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В Києві затримали шахраїв, які незаконно заволоділи нерухомістю на майже 5,6 млн гривень

Представившись працівником ТЦК, зловмисник переконав киянина відчужити майно, бо той, нібито, перебуває в розшуку.

В Києві затримали шахраїв, які незаконно заволоділи нерухомістю на майже 5,6 млн гривень
Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Поліцейські затримали двох шахраїв, які незаконно заволоділи майном киянина на майже 5,6 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Фігуранти переконали чоловіка, що він перебуває у розшуку ТЦК та СП та може втратити майно, потім організували відчуження його нерухомості та заволоділи коштами від продажу.  

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За даними слідства, схему організував 44-річний мешканець Київської області, який  підшукував одиноких громадян, що мають нерухомість. Так, він підшукав чоловіка, у якого є квартира у столиці та будинок із земельною ділянкою на Київщині. Його 38-річний спільник представився чоловікові працівником ТЦК й повідомив про нібито перебування його у розшуку за порушення правил військового обліку.

 Під психологічним тиском, вони запропонували переоформити нерухомість на підконтрольних осіб, нібито для її збереження. Чоловік погодився та підписав необхідні документи щодо відчуження будинку і ділянки. Після чого ділки продали нерухомість та привласнили кошти.

Зловмисникам повідомили про підозру. Суд вже обрав одному з підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, другому – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інші факти злочинної діяльності підозрюваних. 

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