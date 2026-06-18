Уряд обмежить військовим доступ до азартних ігор на час воєнного стану

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період дії воєнного стану.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Так хочуть захистити захисників від ігрової залежності та мінімізувати безпекові ризики.

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Зараз триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Обмін даними здійснюватиметься через систему «Трембіта», додали в Мінцифри.

Під час реєстрації або входу до легального онлайн-казино дані користувача перевірятимуть не лише в рРеєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у новому реєстрі військовослужбовців від Міноборони. Якщо статус військового підтвердиться, доступ до гри заблокують.

Мінцифри додало, що організатори азартних ігор не знатимуть причин блокування. Вони отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження, без деталізації, що людина є військовослужбовцем.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва повідомила, що інструмент працюватиме автоматично, без зайвої бюрократії та без розкриття військового статусу гравця. Наразі над оновленням реєстрів спільно працюють Міноборони та PlayCity.

Обмеження для військових є частиною ширшої кампанії з очищення грального ринку. Наразі PlayCity спільно з НКЕК забезпечує блокування незаконних сайтів провайдерами протягом доби після виявлення. За перший рік роботи виявили понад 4100 таких ресурсів.

Наразі створили міжвідомчу робочу групу (за участі РНБО, НБУ, Мінцифри та інших відомств), яка працює над тим, щоб провайдери блокували нелегальні сайти за лічені хвилини. Також готуються зміни до законодавства для розширення повноважень регулятора.

Також ведеться боротьба з незаконною рекламою: на блокування вже передали понад 700 сторінок у соцмережах, а за порушення правил реклами наклали 16 штрафів на суму майже 80 млн грн. PlayCity співпрацює з Google, Meta, TikTok та іншими платформами, а також встановлює особи блогерів, які незаконно просували казино, для притягнення їх до відповідальності.