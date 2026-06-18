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Через проєкт «Хочу жить» у полон уперше здався громадянин країни Центральної Азії

На фронті він потрапив після того, як російські силовики його затримали і почали погрожувати депортацією.

Через проєкт «Хочу жить» у полон уперше здався громадянин країни Центральної Азії
громадянин Таджикистану
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Громадянин Таджикистану, який багато років працював у Росії трудовим мігрантом, здався в полон через український державний проєкт «Хочу жить». 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

На фронті чоловік опинився після того, як російські силовики затримали його і почали погрожувати депортацією. Щоб уникнути вислання з країни, мігрант підписав контракт із російською армією, про що згодом пошкодував.

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Опинившись на передовій, він два тижні виживав без їжі й води. Після цього разом із товаришем по службі чоловік вирішив звернутися до проєкту «Хочу жить».

Евакуацію обох військовослужбовців успішно провели під час спільної операції ГУР МО України і Третього армійського корпусу. Оператори безпілотників 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували їх уздовж усього маршруту виходу, а також забезпечили водою, їжею та засобами зв’язку.

Наразі колишній військовий перебуває в безпеці. Він має статус військовополоненого і перебуває під захистом Женевських конвенцій.

Чоловік також звернувся до інших мігрантів у РФ із закликом за жодних обставин не підписувати контракт із російською армією, оскільки це «квиток в один кінець». Він порадив їм повертатися додому, працювати і не йти на безглузду війну.

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