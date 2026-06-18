Що ми маємо? Вперше всі заводи нафтопереробки в європейській частині РФ стоять або сильно просіли в потужності. Але російські ЗМІ поспішають. Те, що вони зараз називають найгіршою кризою – це лише розминка.

За половину червня ми вже атакували шість об'єктів переробки та зберігання, включаючи свіжий приліт по Капотні – Куйбишевський НПЗ, Афіпський НПЗ, Тольятті, ТАНЕКО, Московський НПЗ та база на Кубані.

Бо за період із січня до травня 2026 року російські НПЗ безпілотники та ракети атакували 38 разів. Травень став рекордним – удари Сили оборони завдали по 16 заводах .

Паливна криза в РФ наростає, як і слід було очікувати – багато медіа вже рясніють заголовками про найгіршу нафтову кризу в РФ в історії.

Фото: Скріншот відео Пожежа на НПЗ у Туапсе

Поки що ця хвиля тільки почала розходитися ззовні всередину, як цунамі – окуповані території в Україні, сусідні з ними регіони, наприклад, Кубань, де йшли нафтові дощі в Туапсе і сотні тисяч кримчан вирішили заправлятися; далі Уфа, Єкатеринбург – і запалало.

Зараз у тому чи іншому вигляді нормування та обмеження тільки для військових і аграріїв зачепили 25 регіонів РФ, включаючи Москву та Пітер, не рахуючи окупованих територій.

Дефіцит ємностей та параліч магістралей

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І криза буде поглиблюватися: вибиті 35% потужностей переробки, вісім з десяти найбільших НПЗ і величезна кількість потужностей зберігання – ми збилися з ліку на 70 великих ємностях. Щоб просто відбудувати цей випалений парк, потрібні шалені гроші і, умовно, 25 000 тонн листової сталі, стійкої до корозії, запірна арматура з приладами обліку та бригади зварювання високого тиску, яких ніколи не було вдосталь.

Але головне, що нестача ємностей не дає маневрувати тими заводами, які ще на ходу в Сибіру, і використовувати по максимуму заборону на експорт, накопичуючи на них пальне.

Плюс таргетованими є потужності нафтопроводів та станції перекачування. Вибита автоматика на станціях перекачування діє як турнікет на пробитій артерії – тільки накладений на їхню ж економіку. Без тиску магістраль мертва, і нафта просто не доходить до життєво важливих органів їхньої промисловості. Це залишає без сировини як ще живі заводи, так і експортні термінали.

Фото: Supernova+/Telegram У селі Дурикіно Московської області горіла станція нафтопродуктів 'Сонячногірська'

З травня запущена системна кампанія з ампутації цих транспортних вен. Тільки за останні тижні під роздачу потрапили шість стратегічних станцій: Сонячногірська під Москвою, Ярославль-3 та Палкіно (ключовий вентиль, що жене сибірську нафту на експорт), парний візит СБУ на Второво і Лобково у Володимирській області та вибита Єфімовка під Волгоградом.

Орієнтовно тільки удари по НПЗ обійшлися бюджету РФ у 7-8 мільярдів доларів прямих збитків. Використання присадок (етанолу, монометиланіліну, зниження норм щодо сірки тощо) – по суті, легалізація тимчасового відкату до Євро-3, щоб використовувати не модернізовані колони очищення. Це означатиме зменшення ресурсу двигунів – теж мільярдні втрати в перспективі, але розмазані між бюджетом і приватними кишенями.

Логістичне тертя

Логістика тріщить: сотні автоцистерн вибиті на трасах, ще сотні стоять у ремонтах через перевантаження. Вони намагаються живити фронт з коліс, але є цікавіший нюанс: водії просто відмовляються йти в рейси. Бути мішенню за кермом пересувної бомби дурнів стає все менше.

Усілякі зриви контрактів через те, що підприємство не потрапило до списків критичних, зриви термінів постачань, зіпсоване в спеку, логістичні проблеми, неустойки, заборона на заправки літаків у регіонах, втрати туризму – усе це важко враховувати, але вони найсмачніші.

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Фото: соцмережі Діра у Чонгарському мосту після українських ударів

Пошкодження всіх мостів у Крим, зупинка перевалки цивільними вантажівками по трасі “Новоросія” та понтони, щоб постачати позиції під Степногірськом і Малою Токмачкою з Криму – характерний маркер, що основна частина логістики пішла через Кримський міст. І те, що в регіон перекидають частини “Рубікону”, які озброєні дронами-перехоплювачами, означає, що противнику вкрай боляче після вибитих залізничних поромів, мостів і вільного полювання на бензовози.

Основне, що ми хочемо донести до Москви – як раніше, в одні ворота, вже ніколи не буде. А в європейській частині РФ більше немає безпечних місць. І жодні охоплення Костянтинівки чи удари по кіностудіях у Києві на це не вплинуть.

Математика втрат

Кожен згорілий завод – це подвійний удар по їхній скарбниці. По-перше, це мінус мільярди недоотриманої валютної виручки від експорту. По-друге, це мільярди рублів, які бюджет змушений виплачувати нафтовикам у вигляді субсидій (той самий демпфер), щоб вони не накрутили ціни на заправках до небес, могли ремонтувати заводи і захищати їх. Ці гроші не підуть на закупівлю снарядів чи виплати новим контрактникам. При цьому сітки, як у Капотні, не спрацювали – і кошти освоїли, і результату не досягли.

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Вибиваючи перекачувальні станції та заводи, ми подовжуємо їхнє логістичне плече. Бензовозам доводиться робити величезні гаки, поїзди змінюють маршрути, залізнична мережа перевантажується. Усе це виливається в затримки. А кілька діб простою колони з пальним – це зірваний штурм або неробоча техніка на нулі, відсутність поливу або погоди для збору врожаю, це неможливість важкій техніці та жниваркам заправлятися на звичайній заправці, а оптові мережі відвантажують тільки силовикам. Усе це, як кола на воді, збиває графік постачання сировини і техніки, душить економіку та горизонтальні зв'язки.

Фото: тг-канал Андрющенко Time Керч. Черга на паром з бензовозів та вантажівок.

Розтягування ППО

Вони не можуть захистити територію розміром із континент. Кожен наш удар змушує їх приймати болючі рішення: знімати ЗРК і РЕБ із фронту, щоб прикрити хімічний комбінат у глибокому тилу, або залишити базу Росрезерву палати тижнями, або дивитися, як ми знову і знову добиваємо бочки в Туапсе чи Рибінську. Мільярди доларів у дрони-перехоплювачі та масштабування засобів доставки в ППО? Нас це влаштовує – ЗРК Костянтинівку не штурмують, і для цього потрібні багато місяців.

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Канібалізація промисловості

Через санкції вони не можуть швидко купити західні установки первинної та вторинної перегонки (АВТ) або якісну автоматику для насосів. Ремонт займає місяці, вимагає розбирання інших об'єктів на запчастини і розпалює ситуацію щодо планових ремонтів – навантаження на вцілілі ланки постачання наростає.

Виробництво пального на піку спаду за 21 рік, зростання ціни дизеля на 36% і авіаційного пального на 40%, заборони на заправку літаків у шести регіонах. Татарстан – нафтовий центр імперії, ввів ліміт у 20 літрів на руки. Це якби в Еміратах закінчився пісок.

Попереду сезонне зростання споживання, відпустки і нарощування системних ударів на середні дистанції по залізничних цистернах, локомотивах і бензовозах до 500-700 на місяць. І тільки тоді станеться найгірша нафтова криза в РФ в історії – не потрібно поки фальстарту.