Reuters: Росія планує імпортувати бензин з Азії після ударів по НПЗ

У 2024 році Росія вже закуповувала бензин у Китаї, Сінгапурі та Південній Кореї.

Росія вперше за багато років планує імпортувати бензин морським шляхом, щоб подолати дефіцит пального, внаслідок атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За інформацією агентства, одну з партій бензину мають доставити до західного російського порту з азійської країни. Яка саме держава стане постачальником, невідомо.

Це не перший випадок, коли Москва змушена звертатися до зовнішніх ринків для забезпечення внутрішнього попиту на пальне. Після серії атак на російські НПЗ у 2024 році Росія вже закуповувала бензин у Китаї, Сінгапурі та Південній Кореї.

Наразі Кремль також значно збільшив імпорт пального з Білорусі. За даними Reuters, у січні-травні цього року постачання бензину з білоруських нафтопереробних заводів зросли у 13 разів і досягли 270 тисяч тонн. Імпорт дизельного пального за цей же період потроївся – до 179 тисяч тонн.

Крім того, російська влада зверталася із запитами щодо можливих поставок бензину до Казахстану. Однак джерела агентства зазначають, що ані Білорусь, ані Казахстан не мають достатніх виробничих потужностей, щоб суттєво вплинути на ситуацію на російському ринку пального.