Рада ЄС обговорить прогрес України, Молдови та інших кандидатів на шляху до євроінтеграції

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Брюсселі відбудеться засідання Робочої групи з питань розширення та країн, які ведуть переговори про вступ до ЄС (ELARG).

Головними темами зустрічі стануть результати скринінгу законодавства України та Молдови, а також спільні позиції щодо інших країн-кандидатів.

Про це йдеться в офіційному порядку денному зустрічі, опублікованому на сайті Ради ЄС.

Дипломати розглянуть результати офіційного скринінгу відповідності національного законодавства України і Молдови європейському за кластерами з 2 по 6. Цей етап є критично важливим для подальшого просування у переговорному процесі.

Також учасники засідання проведуть обмін думками про проєкти спільної позиції ЄС щодо кількох важливих розділів у переговорах із Албанією і Чорногорією.