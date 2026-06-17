Рада ЄС обговорить прогрес України, Молдови та інших кандидатів на шляху до євроінтеграції

У Брюсселі відбудеться засідання Робочої групи з питань розширення та країн, які ведуть переговори про вступ до ЄС (ELARG).
Головними темами зустрічі стануть результати скринінгу законодавства України та Молдови, а також спільні позиції щодо інших країн-кандидатів.
Про це йдеться в офіційному порядку денному зустрічі, опублікованому на сайті Ради ЄС.
Дипломати розглянуть результати офіційного скринінгу відповідності національного законодавства України і Молдови європейському за кластерами з 2 по 6. Цей етап є критично важливим для подальшого просування у переговорному процесі.
Також учасники засідання проведуть обмін думками про проєкти спільної позиції ЄС щодо кількох важливих розділів у переговорах із Албанією і Чорногорією.
- 15 червня усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.
- Йдеться про старт переговорів за ключовим блоком, який охоплює основи процесу вступу, зокрема сферу правосуддя, свободи та фундаментальних прав.