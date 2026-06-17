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Рада ЄС обговорить прогрес України, Молдови та інших кандидатів на шляху до євроінтеграції

Дипломати розглянуть результати офіційного скринінгу п’яти кластерів.

Рада ЄС обговорить прогрес України, Молдови та інших кандидатів на шляху до євроінтеграції
Рада Євросоюзу
Фото: ukrinform.ua

У Брюсселі відбудеться засідання Робочої групи з питань розширення та країн, які ведуть переговори про вступ до ЄС (ELARG).

Головними темами зустрічі стануть результати скринінгу законодавства України та Молдови, а також спільні позиції щодо інших країн-кандидатів.

Про це йдеться в офіційному порядку денному зустрічі, опублікованому на сайті Ради ЄС

Дипломати розглянуть результати офіційного скринінгу відповідності національного законодавства України і Молдови європейському за кластерами з 2 по 6. Цей етап є критично важливим для подальшого просування у переговорному процесі.

Також учасники засідання проведуть обмін думками про проєкти спільної позиції ЄС щодо кількох важливих розділів у переговорах із Албанією і Чорногорією.

  • 15 червня усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.
  • Йдеться про старт переговорів за ключовим блоком, який охоплює основи процесу вступу, зокрема сферу правосуддя, свободи та фундаментальних прав.
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