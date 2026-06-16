Що буде найбільшим викликом для української медицини через 10 років? Нестача коштів, технологій чи медичних працівників? Нові дослідження дедалі частіше звертають увагу на особливу цінність людського капіталу.

Фото: EPA/UPG

Міграція медичних працівників — не новий виклик для України. Але внаслідок війни та в процесі євроінтеграції він може стати значно гострішим. Вступ до ЄС відкриє для України нові можливості: доступ до інституційного досвіду, професійного розвитку, інвестицій, стандартів і ширшого європейського простору. Водночас він знизить бар’єри для мобільності медиків.

І це не обов’язково погано. Мобільність є корисною, якщо вона тимчасова, якщо люди повертаються з новими знаннями, досвідом і професійними зв’язками. Проблема виникає тоді, коли мобільність перетворюється на постійний відтік — коли система втрачає не лише людей, а й компетентність, досвід, лідерство і здатність навчати інших.

Міграція медиків: причина не лише в зарплатах

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В Українському центрі охорони здоров’я разом із експертами Маастрихтського університету ми проаналізували можливі сценарії міграції працівників охорони здоров’я після вступу до ЄС. Результати презентували 9 червня. Це дослідження допомогло виявити механізми, які формують відтік медиків.

Міграція пояснюється не лише різницею в зарплатах. Звісно, оплата праці має значення. Було б наївно робити вигляд, що вона не впливає на рішення людини залишатися чи шукати роботу в іншій країні. Але дослідження показує складнішу картину: на рішення медиків також впливають навантаження, вигорання, професійна автономія, кар’єрні можливості, умови праці, організаційна культура, справедливість правил і якість управління.

Коли в закладі панує автократична культура, погано організована робота, навантаження розподілене несправедливо, люди не розуміють, як ухвалюються рішення, немає простору для розвитку і голосу професійної спільноти, система починає втрачати людей задовго до того, як вони придбають квиток за кордон.

Втрачаючи мотивацію до роботи чи довіру до керівництва, людина може змінити медзаклад, перейти в приватний сектор, вийти з професії або поїхати з країни. У статистиці це виглядатиме як дефіцит людських ресурсів. Але за цими цифрами часто прихований наслідок багатьох управлінських рішень або їхньої відсутності.

Коли з команди йде частина людей, навантаження на тих, хто залишається, зростає. Більше навантаження означає більше виснаження. Більше виснаження — більше помилок, конфліктів, розчарування і бажання піти. Так виникає замкнене коло: менше людей — більше навантаження — ще менше людей.

Для пацієнта це означає довше очікування та гірший доступ до допомоги. Для громади — ризик залишитися без потрібного фахівця. Для держави — втрату людського капіталу. Адже втрата медиків – це не лише про втрати для медичної системи, але й про гірші наслідки для здоров'я людей.

Наймобільнішими часто є саме ті фахівці, які краще знають іноземну мову, мають вищі професійні амбіції і менше готові миритися з поганими умовами праці чи несправедливою системою. Тобто ми ризикуємо втрачати тих, хто міг би стати агентами змін.

Управління в медицині напряму пов’язане з тим, чи залишатимуться люди в системі

Хороше управління — це здатність керівника бачити за фінансовими показниками команду, від якої залежить якість допомоги. Там, де ролі зрозумілі, навантаження розподілене справедливо, а правила є прозорими, люди охочіше беруть відповідальність і пов'язують своє майбутнє із закладом.

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Такі речі часто здаються менш важливим порівняно з тарифами, контрактами чи закупівлями. Але насправді вони визначають стійкість системи не менше.

У звіті ми описуємо кілька можливих сценаріїв міграції. У найгіршому — слабкі політики, погане управління і високе навантаження взаємно підсилюють одне одного. Система поступово входить у порочне коло: дефіцит персоналу зростає, якість допомоги знижується, доступ погіршується, а ті, хто ще може поїхати, мають дедалі більше причин це зробити.

У пом’якшеному сценарії міграцію не намагаються зупинити адміністративно — її намагаються зробити керованою. Для цього потрібні сильні політики у сфері людських ресурсів, розвиток освіти, професійної автономії, кращі умови праці і якісне управління на рівні закладів. Тоді мобільність може бути не втратою, а частиною розвитку: люди виїжджають, навчаються, повертаються, привозять нові практики, залишаються пов’язаними з українською системою.

Важливе питання для України не як утримати медиків від виїзду, а як створити умови, в яких вони захочуть залишатися й працювати?

Сучасна медицина занадто складна, щоб навчатися управлінню «в процесі»

Відповісти на це питання неможливо без управлінської освіти. Охорона здоров’я — це складна система, де рішення впливають не просто на фінансові показники чи ефективність процесів, а й на здоров’я та якість життя.

Хороша управлінська освіта в медицині має допомагати розуміти логіку роботи всієї системи: як формується політика, як працює фінансування, як організована медична допомога, як взаємодіють між собою різні рівні системи та які наслідки можуть мати управлінські рішення.

Водночас така освіта формує практичні компетенції, без яких сьогодні складно уявити лідера: стратегічне мислення, роботу з командами, управління змінами, комунікацію та взаємодію з різними групами стейкхолдерів — від медичних працівників і пацієнтів до державних інституцій та міжнародних партнерів.

Багато років очікували, що люди в медицині навчаться управляти «в процесі». Хороший лікар стане завідувачем. Завідувач стане директором. Директор якось розбереться з фінансами, командою, контрактуванням, конфліктами, якістю, комунікаціями і стратегією. Але сучасна система охорони здоров’я вже занадто складна для такого підходу.

Для кого управлінська освіта в охороні здоров’я

Ухвалювати рішення на рівні системи чи керувати медичним закладом сьогодні — це працювати на перетині медицини, економіки, права, публічної політики, лідерства, етики, даних і людських стосунків. Саме таке системне бачення ми допомагаємо формувати на магістерській програмі «Менеджмент в охороні здоров’я» у Києво-Могилянській академії.

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Ця програма навчає ставити правильні питання, аналізувати дані, бачити причинно-наслідкові зв’язки, працювати з командами, ухвалювати рішення в умовах невизначеності і розуміти, що будь-яка управлінська дія має наслідки для пацієнтів, медиків і системи загалом.

У центрі програми — розуміння того, як працює система охорони здоров'я. Ми говоримо про фінансування, людські ресурси, політики, якість медичної допомоги, дані, лідерство та управління змінами.

На програмі навчаються люди з різним професійним досвідом: лікарі, управлінці, юристи, викладачі, аналітики, представники громадського сектору та комунікаційники. Це важливо, бо медицина давно перестала бути справою лише медиків. Якість допомоги залежить не лише від клінічних рішень, а й від того, як організовані процеси, ухвалюють політики та вибудовують довіру між пацієнтом, медичною спільнотою і державою.

Управлінська освіта буде цінною для всіх, хто вже сьогодні ухвалює рішення, які впливають на роботу команди, підрозділу, закладу чи системи загалом. Йдеться про завідувачів відділень, медичних директорів, керівників проєктів, фахівців органів влади та громадського сектору.

Для когось навчання стає наступним кроком у розвитку управлінської кар'єри. Для когось — можливістю глибше зрозуміти систему, у якій вони працюють. А для когось — інструментом, щоб впливати на зміни в охороні здоров'я на рівні закладу, громади чи всієї країни.

І саме тут управлінська освіта виходить за межі особистого професійного розвитку. Вона стає одним із інструментів, які допомагають будувати більш стійку систему охорони здоров’я. Адже рішення, які щодня ухвалюються в медичних закладах, зрештою впливають на те, чи захочуть люди залишатися в професії, у своєму закладі та в країні.

Україна не зможе повністю уникнути міграції медичних працівників. І не повинна мислити в категоріях закритої системи. Але на різних рівнях ми можемо впливати на те, якою буде ця міграція: руйнівною чи керованою, постійною чи тимчасовою, такою, що виснажує систему, чи такою, що з часом повертає в неї нові знання й досвід.

Для цього потрібні політики, ресурси, дані. Але також потрібні компетентні управлінці, готові керувати складною системою та дбати про людей у ній.