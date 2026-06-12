Булінг і мобінг: невидима криза українських шкіл

Це системна реальність, у якій щодня живуть діти та вчителі. Вона руйнує відчуття безпеки, ламає мотивацію, впливає на психічний стан і фактично визначає якість навчального процесу.

Поки суспільство обговорює шкільні програми, реформи, НМТ і навантаження на учнів, поза увагою часто залишається одна з найболючіших проблем освіти — булінг і мобінг у школах.

Фото: freepik.com

Цифри, які не можна ігнорувати

Я приділяю особливу увагу захисту прав дітей — це один із ключових напрямів моєї роботи. До мене надходить багато звернень про їх порушення, серед яких є і випадки булінгу в школах.

Булінг — це систематичне цькування, приниження або насильство, у тому числі через засоби електронних комунікацій, яке здійснюється учасниками освітнього процесу щодо дитини або дитиною щодо інших його учасників. Такі дії завдають або можуть завдати шкоди психічному чи фізичному здоров’ю.

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Хто такі учасники освітнього процесу? Це учні, їхні батьки, педагогічні працівники, інші працівники закладу освіти та асистенти дітей.

У 2025 році до Офісу Омбудсмана надійшло 191 звернення щодо випадків булінгу. Порівняно з 2024 роком це свідчить про зростання на 55%.

Уже за п’ять місяців цього року ми отримали ще 122 звернення з аналогічних питань. На кожне з них ми невідкладно реагуємо.

Зростання кількості звернень є прямим підтвердженням того, що система захисту не виконує своєї функції. І це потребує негайних змін та посилення реальних механізмів реагування й превенції.

Булінг має наслідки

Реагування на булінг у 2025 році показує, що проблема має реальні наслідки:

відкрито 12 кримінальних проваджень;

складено протоколи про адміністративне правопорушення стосовно 22 осіб;

до 34 осіб застосовано дисциплінарні та інші заходи відповідальності.

Фактично ці показники підтверджують: система реагує запізно — тоді, коли дитина вже постраждала.

Історія, яка показує проблему зсередини

Наведу один із випадків з моєї практики. Я отримав звернення про булінг в одній зі шкіл на Рівненщині.

Мати дитини повідомила, що її донька та інші учні тривалий час зазнавали образ і принижень з боку однокласника. За її словами, хлопець не реагував на зауваження та був переконаний, що йому нічого не буде, бо батьки все вирішать і ніхто не понесе покарання. Ця ситуація особливо тривожна, адже вона показує, наскільки впевнено діти можуть відчувати безкарність і як довго інші змушені жити в умовах психологічного тиску.

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Ми направили запити до правоохоронних органів та засновника навчального закладу. Після перевірки поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на батька дитини за булінг. Також із родиною провели профілактичну роботу відповідні служби. А скільки ще подібних історій залишається поза увагою — там, де діти мовчать, а проблема продовжує існувати?!

Чому булінг досі залишається проблемою

По-перше, багато учасників освітнього процесу досі не до кінця розуміють, що саме є булінгом.

По-друге, окремі випадки намагаються приховати, щоб уникнути розголосу. І важливо те, що винні не завжди притягуються до відповідальності. Це дає “зелене світло” для подальшого булінгу через відчуття безкарності.

По-третє, не завжди є належна взаємодія між школою, батьками, поліцією та іншими органами, які мають реагувати на такі ситуації.

Свою роль відіграє і повномасштабна війна. Вона підсилює напругу в суспільстві. Крім того, через вимушене переміщення мільйонів людей почастішали конфлікти на мовному, етнічному та інших ґрунтах.

Окремо щодо можливих випадків цькування з боку педагогів. Такі повідомлення не завжди підтверджуються, однак кожне з них обов’язково перевіряється і відпрацьовується.

Наголошу: наслідки булінгу можуть бути критичними та мати довготривалий вплив на психічне й емоційне здоров’я дитини.

Булінг — це не лише про дітей: коли жертвою стає вчитель

Важливо говорити про булінг з боку дітей щодо педагогів. Ця тема сьогодні є дуже актуальною.

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Наприклад, у соціальних мережах поширювалися відео, світлини та змонтовані матеріали із зображенням вчителів, що містять принизливий контент. Такі дії можна розцінювати як булінг.

Це також може проявлятися у свідомому та систематичному ігноруванні вчителя, образливих висловлюваннях, принизливих коментарях у класі чи соцмережах. Такі дії підривають авторитет педагога та негативно впливають на весь навчальний процес. Це неприпустимо в жодному освітньому середовищі!

Водночас подібні ситуації в педагогічних колективах — з боку колег або адміністрації — називаються мобінгом.

У 2025 році я отримав 29 звернень, а з початку 2026 року до 9 червня — ще 13 звернень про мобінг щодо педагогічних працівників.

Вони стосувалися порушення трудових прав, психологічного тиску, зловживання службовим становищем, незаконного звільнення. Ми реагували на всі звернення: направляли запити, проводили перевірки та надавали роз’яснення.

Кожне таке звернення є сигналом про системні проблеми в організації роботи закладів освіти, які потребують своєчасного реагування та профілактики.

Підтримка педагогів — інвестиція в майбутнє дітей

Щодня вчителі працюють над підвищенням якості освіти для наших дітей. І важливо розуміти: це непроста робота. Вона потребує витримки, відповідальності та постійної включеності.

Коли система освіти проходить через трансформації, виклики війни та реформування, саме педагоги залишаються тим “містком”, який забезпечує безперервність навчального процесу, стабільність і підтримку для учнів. Вони першими адаптуються до змін і водночас тримають на собі значну частину освітнього навантаження.

Критично важливо не посилювати тиск на вчителів, а системно зміцнювати їхню підтримку. Передусім ідеться про гідну оплату праці, яка відповідала б реальній складності та обсягу роботи. Ненормально, коли педагог змушений виживати за рахунок додаткових заробітків поза школою замість того, щоб зосередитися на своїй основній місії — навчанні дітей.

Не менш важливим є питання навантаження — воно має бути збалансованим і реалістичним, щоб педагог міг якісно виконувати свою роботу, а не працювати на виснаження. Окремо про шкільні програми. Вони мають бути сучасними, структурованими та відповідати можливостям учнів і педагогів. Надмірна перевантаженість ускладнює навчальний процес і знижує його ефективність.

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Це також впливає, зокрема, й на результати складання НМТ, через певну невідповідність між змістом шкільних програм і форматом тестування. У підсумку стандартного шкільного навчання не завжди достатньо для успішного складання іспиту без додаткової підготовки, репетиторів. Є великий розрив між компетентностями, що формує школа, і тими, що перевіряються під час тестування. І при цьому на вчителів часто перекладають відповідальність за наслідки системних проблем освіти, роблячи їх головними винними у ситуаціях, на які вони не мають визначального впливу.

Варто відзначити, що під час ухвалення освітніх реформ думка вчителів навіть не завжди враховується в повній мірі. Хоча це має бути основна думка! Це створює розрив між реальними потребами та управлінськими рішеннями.

Ми вже стикаємося з тривожною тенденцією: частина вчителів залишає професію, не витримуючи навантаження та умов праці. І це ставить дуже просте, але критичне запитання — хто вчитиме дітей завтра? Бо без учителя немає освіти, а без освіти немає майбутнього.

Реформи та управлінські рішення не можуть ухвалюватися у відриві від шкільної реальності — насамперед має бути почутий голос учителів!

Булінг не зникне без дієвого контролю

Сьогодні Міністерство освіти і науки України не має обліку випадків булінгу в освіті. Виникає закономірне питання: наскільки пріоритетною є ця проблема, якщо відсутній навіть її повний облік?

Водночас більше звернень до нас означає і більше готовності людей говорити про проблему та шукати захист.

Але головне — система потребує змін. Потрібен уповноважений орган, який реально контролюватиме реагування на випадки булінгу, а також посилення підготовки всіх, хто має з цим працювати.

Я постійно надаю рекомендації компетентним органам. Цього року також було сформовано низку відповідних пропозицій для МОН. Серед них — створення уповноваженого органу в областях для контролю за реагуванням на булінг, запровадження системного збору статистики, удосконалення законодавства та посилення відповідальності за порушення прав дітей.

У школах потрібно формувати нульову толерантність до булінгу, щоб будь-які випадки цькування не замовчувалися і не сприймалися як щось нормальне.

Знати свої права ще до того, як їх порушать

І ще в одну річ я щиро вірю: дитина має знати свої права ще до того, як вони будуть порушені. Саме тому ми започаткували ініціативу Шкільних та Студентських омбудсманів.

Сьогодні проєкт уже впроваджено у 17 регіонах України задля підвищення правової обізнаності дітей і молоді, а також своєчасного реагування на булінг, дискримінацію, насильство та інших порушень прав.

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Наразі до проєкту долучилися вже 1742 Шкільних та Студентських омбудсмани.

Переконаний, що цей досвід має стати частиною загальнонаціональної освітньої політики. Саме тому ми запропонували Міністерству освіти і науки України запровадити проєкт “Шкільний омбудсман” у всіх закладах освіти.

Окремо ми створили комікси для підлітків, у яких через реальні історії розповідаємо про порушення прав дітей. Вони доступні на нашому сайті інформаційних матеріалів.

Суспільство без булінгу: наш спільний вибір

Ми маємо створити суспільство, де нема місця булінгу та мобінгу. Це має бути середовище, де на такі випадки реагують одразу, а не тоді, коли вже пізно. Не гасити пожежу, а запобігти її виникненню. І це не лише в освіті, а в усіх сферах!

Мовчання лише дозволяє проблемі існувати далі. Тому важливо не ігнорувати і не залишатися осторонь. Безпечна школа починається з небайдужості кожного і кожної — у цьому я переконаний.

Звертаюся до всіх: якщо ви зіткнулися з порушенням ваших прав — повідомляйте про це Офіс Омбудсмана. Ми реагуємо на кожен випадок та допомагаємо відновити порушені права. Зв’язатися з нами можна за номером гарячої лінії 1678.