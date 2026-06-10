Освітня омбудсман Надія Лещик важає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на національному мультипредметному тесті (НМТ), а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.

Про це вона написала в фейсбуці.

"Щодо вилучення математики з обов’язкових предметів НМТ. Моя позиція – проти. Математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури та оборонного комплексу, а професії в цих сферах тримаються на точних науках. Вилучення математики з НМТ лише приховає та поглибить кризу математичної (не)грамотності!" – зазначила Лещик.

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Вона наголосила, що спроба прибрати або спростити математику в освіті – це шлях до поразки.

"Як приклад того, як це вплине на нашу державу, зацитую представників компанії Fire Point. Вони зазначають, що сучасне ракетобудування та створення БПЛА – це не просто збирання деталей за інструкцією. Це вища математика, реверс-инжиніринг, моделювання траєкторій та робота зі складним софтом. Вони відкрито кажуть, що знайти готових спеціалістів, здатних розробляти високоточну зброю, балістику чи системи навігації, сьогодні майже неможливо. Знайти людей, які розуміють вищу математику й фізику та здатні застосувати їх на практиці, неймовірно важко", – зазначила омбудсман.

Щодо розділення тестування НМТ на декілька днів, Лещик заявила, що це питання часто піднімається в освітньому середовищі.

"Розділити тестування на декілька днів у західних областях реально, а от у прикордонних регіонах, регіонах, наближених до зони бойових дій, неможливо. Мала звернення з цих дітей, які добираються до пунктів тестування під обстрілами, і допомагала розв’язати складнощі з тестуванням. Поділ НМТ на декілька днів збільшує ризики небезпеки (поїздки) та/або фінансові витрати (найм житла) для абітурієнтів з цих регіонів та відповідно ускладнює доступ до вищої освіти", – написала вона.

На її думку, поділ також створить проблеми для дітей, які перебувають за кордоном, бо це також доїзд, логістика, вартість проїзду і проживання.

Цього року НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, тривають дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема - з математики. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується".

Міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявили, що математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.