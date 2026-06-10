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Росіяни атакували Харків, є постраждалі

Ворог цілив у три райони міста.

Росіяни атакували Харків, є постраждалі
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Під ранок 10 червня росіяни здійснили атаку по Харкову з використанням ударних безпілотників реактивного типу.

Як заявив мер міста Ігор Терехов, удари було завдано по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах. У Холодногірському районі було зафіксовано щонайменше 20 "шахедів", там розпочалися пожежі.

Міський голова повідомив про постраждалих. Кількість людей, які потребують медичної допомоги, уточнюється.

Упродовж ночі також під обстрілом опинилась Одеса, там були два влучання у житлові будинки, без травмованих.  

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