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Четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району

Пошкоджені приватні будинки.

Четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Росіяни атакували безпілотниками Запорізький район. Четверо людей постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Вільнянську внаслідок ворожої атаки постраждала ціла родина. Травми дістали 3-річна дівчинка, 7-річних хлопчик та їхня 33-річна мати. Їх госпіталізували.

Постраждав також 65-річний чоловік. Він знаходиться під наглядом медиків.

Пошкоджені приватні будинки. 

  • Двоє людей загинули, ще 38 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.
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