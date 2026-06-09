Четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району

Росіяни атакували безпілотниками Запорізький район. Четверо людей постраждали.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Вільнянську внаслідок ворожої атаки постраждала ціла родина. Травми дістали 3-річна дівчинка, 7-річних хлопчик та їхня 33-річна мати. Їх госпіталізували.
Постраждав також 65-річний чоловік. Він знаходиться під наглядом медиків.
Пошкоджені приватні будинки.
- Двоє людей загинули, ще 38 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.