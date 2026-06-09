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Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: одна людина загинула, четверо постраждали

З’ясовуються подробиці, а також  - мета поїздки людей на небезпечну прикордонну територію.

Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: одна людина загинула, четверо постраждали
Ілюстративне фото
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні близько 16:30, російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці поблизу Питомника Дергачівської громади Харківської області. В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"У машині перебувало п’ять осіб – чоловік і чотири жінки. На жаль, від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці, ще три жінки 80-ти, 74-х та 49-ти років, а також 62-річний чоловік зазнали численних уламкових поранень і були госпіталізовані до лікарні у Харків. Подія сталася на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником", – написав він у Telegram.

За його словами, наразі з’ясовуються подробиці, а також  - мета поїздки людей на небезпечну прикордонну територію.

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