Європа буде підтримувати Україну в переговорах із РФ, але Росія наразі до перемовин не готова.
Таку думку озвучив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.
«В правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка буде підтримувати в цих перемовинах, але це, власне, залежить від президента Зеленського сказати, коли буде правильний час. Росія зараз не готова до якихось серйозних перемовин, і я думаю, що будь-які перемовини з європейським представництвом, звичайно, мають початися з Е3. Тобто це Франція, Німеччина та Британія», - сказав Крістерссон.
Володимир Зеленський зауважив, що можуть бути різні формати залученості Європи до переговорів – чи то Е3,чи ЄС. Це питання має вирішувати сама Європа, зауважив Зеленський.
Щодо США, то український президент додав, що Штати можуть долучатися в будь-якому форматі.
- Раніше державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.
- Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС.
- У списку – троє кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
- Натомість висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що блок не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним. Глава держави підкреслив необхідність участі Європи та США у перемовинах щодо завершення війни.