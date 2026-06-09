"В правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка буде підтримувати в цих перемовинах", - сказав Крістерссон.

Європа буде підтримувати Україну в переговорах із РФ, але Росія наразі до перемовин не готова.

Таку думку озвучив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.

«В правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка буде підтримувати в цих перемовинах, але це, власне, залежить від президента Зеленського сказати, коли буде правильний час. Росія зараз не готова до якихось серйозних перемовин, і я думаю, що будь-які перемовини з європейським представництвом, звичайно, мають початися з Е3. Тобто це Франція, Німеччина та Британія», - сказав Крістерссон.

Володимир Зеленський зауважив, що можуть бути різні формати залученості Європи до переговорів – чи то Е3,чи ЄС. Це питання має вирішувати сама Європа, зауважив Зеленський.

Щодо США, то український президент додав, що Штати можуть долучатися в будь-якому форматі.