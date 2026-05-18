СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт

Politico назвала трьох ймовірних кандидатів на мирні переговори з Росією від ЄС

За даними видання, і Київ, і Москва, "схоже, погоджуються, що Європі треба обрати конкретну особу, а не цілий комітет". 

Politico назвала трьох ймовірних кандидатів на мирні переговори з Росією від ЄС
Фото: EPA/UPG

У Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Politico

Видання пише, що на тлі зміщення уваги США в напрямку Ірану тиск на Європу щодо визначення кандидатури переговорника зростає, особливо враховуючи те, що "і Київ, і Москва кажуть, що відкриті до цього". Водночас питання, хто саме зможе говорити з Кремлем, залишається відкритим.

Politico нагадує, що пропозиція Владіміра Путіна щодо Герхарда Шредера була відкинута, а голова МЗС України Андрій Сибіга пожартував, що з таким успіхом Путін може номінувати "друзів Росії Стівена Сігала або Жерара Депардьє". 

"Водночас, і Київ, і Москва, схоже, погоджуються, що Європі треба обрати конкретну особу, а не цілий комітет", - йдеться у матеріалі.

Найочевиднішим кандидатом видання називає високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, яка довго виступала проти прямих перемовин із РФ. І хоча вона нещодавно натякнула, що може обійняти цю роль, європейські дипломати вважають, що Росія буде категорично проти її кандидатури. 

За даними Politico, наразі тривають дискусії навколо трьох кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.

Видання нагадує, що Меркель у минулому вела переговори як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, проте успіхів не було. Стубб має досвід медіації та раніше вже висловлював інтерес у ролі посередника, проте те, що його країна стала членом НАТО, може завадити Москві погодитися на його кандидатуру. 

Щодо Драгі, то видання пише, що він користується великою повагою в Європі і висловлював ані занадто різких, ані поблажливих коментарів на адресу Кремля. Водночас, інформації про те, що Драгі хотів би вести перемовини з РФ поки що не надходило. 

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він наголосив, що Європа має бути в перемовинах із РФ.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies