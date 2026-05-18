Politico назвала трьох ймовірних кандидатів на мирні переговори з Росією від ЄС

У Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.
Про це повідомляє Politico.
Видання пише, що на тлі зміщення уваги США в напрямку Ірану тиск на Європу щодо визначення кандидатури переговорника зростає, особливо враховуючи те, що "і Київ, і Москва кажуть, що відкриті до цього". Водночас питання, хто саме зможе говорити з Кремлем, залишається відкритим.
Politico нагадує, що пропозиція Владіміра Путіна щодо Герхарда Шредера була відкинута, а голова МЗС України Андрій Сибіга пожартував, що з таким успіхом Путін може номінувати "друзів Росії Стівена Сігала або Жерара Депардьє".
"Водночас, і Київ, і Москва, схоже, погоджуються, що Європі треба обрати конкретну особу, а не цілий комітет", - йдеться у матеріалі.
Найочевиднішим кандидатом видання називає високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, яка довго виступала проти прямих перемовин із РФ. І хоча вона нещодавно натякнула, що може обійняти цю роль, європейські дипломати вважають, що Росія буде категорично проти її кандидатури.
За даними Politico, наразі тривають дискусії навколо трьох кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
Видання нагадує, що Меркель у минулому вела переговори як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, проте успіхів не було. Стубб має досвід медіації та раніше вже висловлював інтерес у ролі посередника, проте те, що його країна стала членом НАТО, може завадити Москві погодитися на його кандидатуру.
Щодо Драгі, то видання пише, що він користується великою повагою в Європі і висловлював ані занадто різких, ані поблажливих коментарів на адресу Кремля. Водночас, інформації про те, що Драгі хотів би вести перемовини з РФ поки що не надходило.
Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він наголосив, що Європа має бути в перемовинах із РФ.
- Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував європейським лідерам перейти до безпосередніх переговорів із Москвою. Він і минулого року говорив, що Європі потрібна своя команда для переговорів щодо завершення війни в Україні. Наразі посередником виступають США.
- Днями видання Financial Times писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, зазначається, що Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.
- Нещодавно Путін припустив, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, міг би представляти європейські країни на мирних переговорах. Раніше Шредер працював у російських державних енергетичних компаніях. На думку високопоставленої дипломатки ЄС Каї Каллас, Шредер не підходить для того, щоб представляти Європу на будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України.
- Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.